POL-HS: Aggression bei Bankbesuch und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Selfkant-Höngen (ots) - Am Dienstag (30. Januar) gegen 17.00 Uhr, klingelt ein unbekannter Mann an der Haustür des Höngeners. Als niemand öffnet begann der Täter die Aluminiumplatten in sein Fahrzeug zu laden. Der 40-jährige sprach den unbekannten Mann daraufhin über die Klingelanlage an und forderte ihn auf dies zu unterlassen. Der Täter flüchtete mit seinem Auto in unbekannte Richtung, als er bemerkte, dass er ...

mehr