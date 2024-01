Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl von Aluminiumplatten

Zeugen gesucht

Selfkant-Höngen (ots)

Am Dienstag (30. Januar) gegen 17.00 Uhr, klingelt ein unbekannter Mann an der Haustür des Höngeners. Als niemand öffnet begann der Täter die Aluminiumplatten in sein Fahrzeug zu laden. Der 40-jährige sprach den unbekannten Mann daraufhin über die Klingelanlage an und forderte ihn auf dies zu unterlassen. Der Täter flüchtete mit seinem Auto in unbekannte Richtung, als er bemerkte, dass er entdeckt worden war.

Der Metalldieb fuhr einen roten Seat Ibiza mit niederländischem Kennzeichen. Der Mann war circa 40-50 Jahre alt und trug eine schwarze Jacke mit weißer Aufschrift, sowie einen grauen Kapuzenpullover.

Wer kann weitere Angaben zum Täter geben? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell