POL-PDLD: Wörth - Mit Auto überschlagen

Wörth am Rhein (ots)

Am 20.12.2023 um 11:35 Uhr fuhr eine 52-jährige Frau aus Frankreich mit ihrem PKW die Maximilianstraße in Wörth in Richtung Ortsausgang. In Höhe des Baumarktes kam sie bislang aufgrund ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem jungen Baum der Fahrbahnverengung. Durch den Aufprall überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin war zunächst bewusstlos und eingeklemmt. Sie wurde von der freiwilligen Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Durch den Rettungsdienst wurde die mittlerweile wieder ansprechbare Frau in ein Krankenhaus verbracht. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges gesperrt. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 8000 Euro belaufen.

