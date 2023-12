POL-PDLD: Burrweiler - Kaminbrand

Herxheim (ots) - Vermutlich in der Nacht von Montag, dem 18.12.23, auf Dienstag, dem 19.12.23, hebelten bislang unbekannte Täter das Münzfach eines Zigarettenautomaten im Südring in Herxheim auf und entwendeten dieses. Der hierbei entstandene Sachschaden dürfte vermutlich im vierstelligen Bereich liegen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an ...

