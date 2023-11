Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hase verursacht Unfall

Erfurt (ots)

Ein Hase war Sonntagabend Grund für einen schweren Verkehrsunfall. Zwei 15-Jährige waren in der Ilversgehofener Straße in Erfurt mit ihren Mopeds unterwegs gewesen. Plötzlich sprang ein Hase auf die Straße und der Vordermann bremste stark ab. Der Hintermann bemerkte dies zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß und beide Fahrer stürzten auf die Straße. Einer der beiden geriet auf die Gegenfahrbahn, stieß dabei mit einem Auto zusammen und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 900 Euro. (SE)

