Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Misslungener Einbruch

Sömmerda (ots)

Einbrecher scheiterten am frühen Sonntagmorgen in Sömmerda am Fenster eines Schulgebäudes. Die Unbekannten hatten zunächst den Zaun zum Außenbereich eines Kindergartens zerstört. Anschließend begaben sie sich auf die gegenüberliegende Straßenseite zu einem Schulgebäude. Dort machten sie sich an einem Fenster zu schaffen und beschädigten dieses. Die Glasscheibe hielt dem Angriff jedoch stand und die Unbekannten flüchteten. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell