Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrerin ausgeraubt

Sömmerda (ots)

An einer Bahnhofsunterführung in Sömmerda lauerte ein 26-Jähriger einer Radfahrerin auf. Als die 66-Jährige Sonntagnachmittag die Unterführung mit ihrem Rad durchfahren hatte, schlug der Räuber zu. Er griff in den Fahrradkorb der Seniorin und stahl daraus ihre Handtasche. Die 66-Jährige bemerkte dies und hinderte den Dieb zunächst daran zu flüchten. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu und der Räuber entkam. Die Polizei stellte ihn wenig später mit einem Teil der Beute und einem gestohlenen Fahrrad fest. Er wurde vorläufig festgenommen und das Diebesgut an die Besitzer zurückgegeben. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell