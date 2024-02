Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unberechtigte Abbuchungen bei Internet Verkauf

Wassenberg (ots)

Eine 33-jährige Frau bot einen Artikel im Internetportal "Kleinanzeigen" an. Daraufhin meldete sich eine ihr unbekannte Frau die angab, Interesse an dem Erwerb des Artikels zu haben. Sie habe versucht, per Paypal zu zahlen, was ihr jedoch nicht gelungen sei. Die Wassenbergerin erhielt daraufhin eine Mail mit einem Link, mit dem sie die Zahlung freigeben solle. Nachdem die 33-Jährige ihre Bankdaten dort eingetragen hatte, wurde unbefugt Geld von ihrem Konto abgebucht. Daraufhin erstattete sie Anzeige.

Tipps der Polizei:

- In gefälschten Mails oder vorgetäuschten Anrufen versuchen Unberechtigte, an Ihre Bankdaten zu kommen. Wichtig: Ihre Bank fragt Sie niemals nach Ihren Zugangsdaten zum Onlinebanking. - Reagieren Sie nicht auf Hinweise, dass eine Zahlung auf offiziellem Weg nicht möglich ist, da es sich dann um Betrug handeln könnte. - Wenn Sie den Verdacht haben, dass jemand auf betrügerische Weise an Ihre Kontodaten gelangt ist, informieren Sie schnellstmöglich Ihre Bank und lassen Sie ihr Konto sperren. - Nehmen Sie niemals Kontakt zu Ihrer Bank über einen Link in einer Mail auf. - Limit festlegen: Legen Sie mit Ihrer Bank ein Limit für tägliche Geldbewegungen fest. - Wenn Sie betrogen wurden, erstatten Sie auf jeden Fall Anzeige bei ihrer örtlichen Polizei oder online über unsere Internetseite.

