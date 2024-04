Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizist in Zivil verhindert Ladendiebstahl

Hennef (ots)

Am Montagabend (08. April) wurde ein 38-jähriger Mann nach einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt am Marktplatz in Hennef vorläufig festgenommen. Gegen 18:00 Uhr beobachtete der Filialleiter, wie der 38-Jährige Kosmetikartikel in seine Jackentasche steckte und Richtung Geschäftsausgang ging. Der Zeuge sprach den Tatverdächtigen an und forderte ihn auf, die Ware auszuhändigen. Davon sichtlich unbeeindruckt ging der 38-Jährige jedoch weiter in Richtung Ausgang. Ein Bundespolizist, der in seiner Freizeit zufällig an dem Drogeriemarkt vorbeiging, wurde auf den Ladendieb aufmerksam und hielt ihn bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizisten auf.

Der 38-Jährige, der bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich aufgefallen war, wurde vorläufig festgenommen. Das Diebesgut in einem Wert von rund 40 Euro wurde dem Filialleiter übergeben.

Da keine Haftgründe gegen ihn vorlagen, wurde er nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls leiteten die Beamten gegen den 38-Jährigen ein. (Re)

