BPOLD-B: Sicherheitsmitarbeiter mit Metallstange angegriffen

Berlin - Tempelhof-Schöneberg (ots) - Am Sonntag erkannten Bundespolizisten zwei mutmaßliche Diebe am Bahnhof Berlin-Südkreuz wieder. Die beiden 43- und 52-jährigen georgischen Staatsangehörigen wurden vorläufig festgenommen. Bereits am Freitag bestahlen die zwei Männer am S-Bahnhof Neukölln einen Reisenden. Auf einer Rolltreppe entwendeten sie das hochwertige ...

