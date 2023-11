Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Taschendiebe wiedererkannt: Bundespolizei nimmt zwei Männer fest

Berlin - Tempelhof-Schöneberg (ots)

Am Sonntag erkannten Bundespolizisten zwei mutmaßliche Diebe am Bahnhof Berlin-Südkreuz wieder. Die beiden 43- und 52-jährigen georgischen Staatsangehörigen wurden vorläufig festgenommen.

Bereits am Freitag bestahlen die zwei Männer am S-Bahnhof Neukölln einen Reisenden. Auf einer Rolltreppe entwendeten sie das hochwertige Mobiltelefon des Geschädigten aus dessen Jackentasche. Die in diesem Zusammenhang gesicherten Videosequenzen führten zum Wiedererkennen der Täter durch Beamte der Bundespolizei, welche die beiden Täter vorläufig festnehmen konnten.

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts des Diebstahls sowie des unerlaubten Aufenthaltes gegen die zwei bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Georgier. Derzeit werden beide Personen einem Haftrichter zur Prüfung der Untersuchungshaft vorgeführt. Das Ergebnis steht aus.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell