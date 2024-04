Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Wertsachen aus Autos gestohlen

Niederkassel (ots)

Mindestens vier Autos sind in der Nacht von Montag (08. April) auf Dienstag (09. April) in Niederkassel aufgebrochen und ausgeräumt worden.

Die Täter schlugen bei den Fahrzeugen unterschiedlicher Hersteller die Seitenscheiben ein und entwendeten Wertsachen wie z.B. Bargeld, Bankkarten, Sonnenbrillen oder eine hochwertige Winterjacke. Eine der zuvor entwendeten Bankkarten wurde noch in der gleichen Nacht, vermutlich an einem Zigarettenautomaten in der Nähe, eingesetzt. Es wurden Zigaretten im Wert von mehr als 100 Euro mit der Karte eingekauft.

Die Autos waren zur Tatzeit am Fahrbahnrand der Talstraße, der Deutzer Straße und Am Abtsberg in Rheidt und an der Weidenstraße in Niederkassel geparkt.

Die Polizei empfiehlt:

Parken Sie Ihr Fahrzeug an gut einsehbaren, beleuchteten und wenn möglich belebten Straßen.

Vergewissern Sie sich immer, dass Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen ist. Achten Sie, falls vorhanden, auf optische und akustische Signale.

Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Meist sind solche Gegenstände vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Zum Autoaufbruch könnte noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen.

Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum oder hinter den Vordersitzen auf. Diese "Verstecke" kennen auch die Autoknacker.

Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell