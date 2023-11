Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: An Haltestelle bestohlen

Erfurt (ots)

Eine 44-Jährige wurde Donnerstagabend an einer Straßenbahnhaltestelle in Erfurt bestohlen. Während die Frau auf eine Tram im Bereich des Landtages gewartet hatte, stellte sie ihren Rucksack neben sich auf dem Gehweg ab. Plötzlich rannten zwei Jugendliche an ihr vorbei, ergriffen den Rucksack mit Laptop, Handy und Portemonnaie im Gesamtwert von etwa 1.500 Euro und flüchteten in einen nahegelegenen Park. Von der Polizei wurde im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen einer der Teenager im Alter von 17 Jahren ergriffen. Er hatte sich zuvor auf seiner Flucht noch verschiedener Betäubungsmittel entledigt. Der gestohlene Rucksack wurde nicht aufgefunden. Die Ermittlungen zu dem zweiten flüchtigen Täter dauern an. (JN)

