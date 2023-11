LPI-EF: Phantombildfahndung nach unbekanntem Täter

Erfurt (ots) - Drei Erfurter Schulen erhielten gestern von demselben Absender eine wortgleiche Bombendrohung per E-Mail. Der Verfasser stellte hier Bezüge zum Israelkonflikt her. Bereits am Abend nahm die Evangelische Gemeinschaftsschule in der Eugen-Richter-Straße davon Kenntnis. Das Gebäude wurde daraufhin von Polizeikräften und einem Sprengstoffsuchhund geprüft. Hierbei ergaben sich keine Hinweise für eine ...

