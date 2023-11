LPI-EF: Einbrecher im Gartenhaus

Sömmerda (ots) - Einem 36-Jährigen wurde gestern vor seinen Augen das Auto gestohlen. Der Mann hatte am Nachmittag gegen 16:20 Uhr sein Kind in Sömmerda in eine Sporthalle in der Albert-Einstein-Straße gebracht. Dabei ließ er in seinem Skoda den Schlüssel stecken. Ein unbekannter Mann nutze diesen Umstand aus, stieg in das Auto ein und fuhr los. Um den Diebstahl zu verhindern, warf sich der Besitzer auf die Motorhaube und hielt sich an den Scheibenwischern fest. Nach ...

mehr