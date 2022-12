Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken zum Einkaufen

Georgenthal / LK Gotha (ots)

Am Samstag gegen 10:30 Uhr fiel einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer ein Mercedes auf, welcher in der Ortslage Georgenthal in Schlangenlinien fuhr. Daraufhin informierte dieser die Polizei, welche den 49jährigen Fahrer an einem Einkaufsmarkt feststellen konnten. Ein Atemalkoholtest erbrachte ein Ergebnis von 1,63 Promille. Bei dem Mercedesfahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden. (ri)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell