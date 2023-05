Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Nach Einbruch identifiziert

Baden-Baden (ots)

Im Zuge kriminaltechnischer Untersuchungen am Tatort konnten Ermittler der Kriminalpolizei mehrere molekulargenetische Spuren sichern. Ein Abgleich der DNA in der polizeiinternen Datenbank erbrachte in der Zwischenzeit einen Treffer. Als mutmaßlicher Täter konnte ein 39 Jahre alter Mann identifiziert werden. Gegen ihn wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

/ya

Ursprungsmeldung vom 16.01.2023

Baden-Baden - Einbruch in Senioreneinrichtung

Unbekannten Tätern gelang es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in die Kellerräume einer Seniorenwohnanlage in der Rheinstraße einzudringen. Zwei der Kellerräume wurden hierbei mit bislang unbekanntem Werkzeug aufgehebelt, bei zehn Weiteren blieb es beim Versuch. Über etwaiges Diebesgut ist bislang nichts bekannt, es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. / le

