Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bombendrohungen an Erfurter Schulen

Erfurt (ots)

Drei Erfurter Schulen erhielten gestern von demselben Absender eine wortgleiche Bombendrohung per E-Mail. Der Verfasser stellte hier Bezüge zum Israelkonflikt her. Bereits am Abend nahm die Evangelische Gemeinschaftsschule in der Eugen-Richter-Straße davon Kenntnis. Das Gebäude wurde daraufhin von Polizeikräften und einem Sprengstoffsuchhund geprüft. Hierbei ergaben sich keine Hinweise für eine Gefährdung. Der Schulbetrieb wurde hier am heutigen Tag wieder regulär aufgenommen. Die Gemeinschaftsschule am Roten Berg am Karl-Reimann-Ring sowie die Staatliche Kooperative Gesamtschule am Schwemmbach nahmen heute Morgen von der Drohung Kenntnis. In der Gemeinschaftsschule am Roten Berg befanden sich zu dieser Zeit nur vereinzelte Schülerinnen und Schüler. Am Schwemmbach hatte der Schulbetrieb noch nicht eingesetzt. Beide Schulen wurden von der Polizei geräumt und mit Sprengstoffsuchhunden überprüft. Auch hier wurden keine Anhaltspunkte für eine Gefährdung der Kinder oder des Lehrpersonals festgestellt. Der Unterricht wird an beiden Schulen erst am Montag wiederaufgenommen werden. Die Polizei ermittelt wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. (JN)

