POL-CUX: Raub in Bad Bederkesa - Unbekannte Täter setzen Pfefferspray ein und rauben Bargeld

Geestland/Bad Bederkesa. Am gestrigen Montagabend (11.12.2023) kam es gegen 20:00 Uhr zu einem Raub in der Bergstraße / Am Markt in Bad Bederkesa. Zwei bislang unbekannte Täter raubten hierbei unter Einsatz von Pfefferspray sowie Schlägen und Tritten Bargeld von einem 63-jährigen Mann aus Bad Bederkesa. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Die beiden Männer, welche dunkel gekleidet und vermumt gewesen sein sollen, flüchteten in Richtung der Parkplätze hinter der Sparkasse und danach in unbekannte Richtung. Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung der Täter. Zeugen, die Hinweise zu den Personen oder verdächtigen Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (04721 5730) zu melden.

