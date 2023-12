Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unter Betäubungsmitteleinfluss am Steuer

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Am gestrigen Sonntag (10.12.2023) kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Hemmoor gegen 23:30 Uhr eine 20-jährige Hemmoorerin mit ihrem PKW in der Hauptstraße in Hemmoor. Während der Kontrolle wurden Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt. Der jungen Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell