Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall eines Schwertransports mit länger andauernden Bergungsmaßnahmen auf der BAB27 (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/ BAB27. Am Montag, den 11.12.2023, wurde der Polizei gegen 00:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven zwischen den Anschlussstellen Hagen und Stotel gemeldet. Ein Schwertransportgespann mit einem Gesamtgewicht von ca. 95 Tonnen kam vermutlich aufgrund eines technischen Defekts am Tieflader nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den dortigen Seitenraum. Ein erster Bergungsversuch schlug fehl, sodass die Bergungsmaßnahmen noch nicht abgeschlossen werden konnten. Aktuell ist der Hauptfahrstreifen zwischen den Anschlussstellen gesperrt. Die Maßnahmen werden noch längere Zeit andauern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell