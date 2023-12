Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Meldung der Polizei Geestland

Cuxhaven (ots)

Verkehrsunfall zwischen PKW und landwirtschaftlicher Zugmaschine (Zeugenaufruf)

Am Freitag, den 08.12.2023, gegen 18:15 Uhr, befuhr eine 50-jährige Geestländerin mit ihrem PKW Hyundai die Berster Straße (K18) in 27624 Geestland, zwischen den Ortschaften Bad Bederkesa und Flögeln, in Fahrtrichtung Flögeln. Dabei sei eine landwirtschaftliche Zugmaschine in die entgegengesetzte Richtung gefahren. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von geschätzten 8000 Euro an dem Kleinwagen. Dieser verlieb nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer / die Fahrerin der landwirtschaftlichen Zugmaschine setzte seine / ihre Fahrt danach ohne anzuhalten fort. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem flüchtigen beteiligten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Geestland (Telefon 04743-928-0) zu melden.

