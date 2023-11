POL-ESW: Pressebericht 28.11.2023 -2

Polizei Eschwege

Lkw-Reifen löst sich und verursacht Verkehrsunfall; Schaden 12.000 Euro

Am Dienstagmorgen, befuhr ein 37-Jähriger aus der Ukraine gegen 07.50 Uhr mit einem Lkw die B 27 von Bad Sooden-Allendorf in Richtung Witzenhausen. In der Gegenrichtung war zur gleichen Zeit ein 30-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Auto unterwegs. Während der Fahrt löste sich aus der hinteren linken Zwillingsbereifung des Lkw ein Reifen und rollte letztlich über die Fahrbahn und prallte gegen die Schutzplanke. Von dort prallte der Reifen ab und auf die Fahrbahn zurück, wo ihn der entgegenkommende 30-Jährige mit seinem Auto erfasste. Der Lkw konnte letztlich noch bis auf einen nahegelegenen Parkplatz weiterfahren. Der 30-Jährige wurde vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt, blieb letztlich aber ebenso wie der Lkw-Fahrer unverletzt. Die Schäden belaufen auf 5000 Euro bei dem Lkw und 7000 Euro bei dem Pkw. Für den Pkw musste ein Abschleppdienst angefordert werden.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell