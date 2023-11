Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 28.11.2023 -Vorfälle mit Witterungsbezug-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Vorfälle aufgrund der aktuellen Witterungsbedingungen

Der einsetzende Schneefall hat in der Nacht von Montag auf Dienstag im Werra-Meißner-Kreis auch zu dem ein-oder anderen Einsatz u.a. von Polizei und Feuerwehr geführt. Daneben sind aktuell die Straßenmeistereien aufgrund der andauernden Witterungsbedingungen nahezu dauerhaft im Einsatz.

-Auszug-

>>Aktuell kommt es im Bereich der L 3239 zwischen Kammerbach und Bad Sooden-Allendorf zu Behinderungen aufgrund von umgestürzten Bäumen. Da auch weitere Bäume drohen umzustürzen, ist die Feuerwehr dort seit Dienstagmorgen (ca. 08.30 Uhr) im Einsatz wegen Räumungsarbeiten und Absperrmaßnahmen der entsprechenden Gefahrenbereiche.

>>Um 02.22 Uhr am frühen Dienstagmorgen wurde ein festgefahrener Sattelzug gemeldet, der von einem 43-Jährigen aus Salzgitter gefahren wurde. Der Mann wollte zum Gipswerk nach Vockerode und war dann auf dem Steigungsstück "Seilberg" auf der L 3241 zwischen Weidenhäuser Kreuz und Weidenhausen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Für den Sattelzug musste später eine Abschleppung veranlasst werden, da neben den Witterungsbedingungen auch ein auftretender Schaden in der Elektrik eine Weiterfahrt unmöglich machte. Zu Unfallschäden kam es in diesem Fall nicht.

>>Um 03.51 Uhr wurden mehrere liegengebliebene Lkw auf der L 3238 zwischen Hermannrode und Marzhausen gemeldet, die von der Autobahn aufgrund der Teilsperrung der A 38 abgefahren und der Umleitung gefolgt waren.

>>Zwischen Trubenhausen und Hundelshausen musste die Feuerwehr am Dienstagmorgen einen umgestürzten Baum von der Fahrbahn räumen. Zuvor hatte ein Autofahrer hatte den Baum mit seinem Wagen erfasst, so dass die Beamten der Polizei Witzenhausen hier zur Unfallaufnahme ausrücken mussten.

>>Aufgrund der Schneelast abgebrochene Äste wurden seitens der Polizei Hessisch Lichtenau auf den Landstraßen zwischen Hausen und Küchen sowie zwischen Reichenbach und Wickersrode händisch beseitigt.

>> 15.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Unfalls von 00.30 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Eschweger Straße in Wendershausen. Ein 24-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen kollidierte in der Ortslage beim Befahren der Eschweger Straße (L 3464) mit einem geparkten Pkw, nachdem er aufgrund von Schneeglätte und nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geraten war und sich um die eigene Achse gedreht hatte. Dabei war der Pkw dann gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen einer 61-Jährigen aus Immenhausen gerutscht. Die Schäden werden mit 7000 Euro (Verursacher) und 8000 Euro angegeben.

>>Ein 51-jähriger Autofahrer aus Treffurt konnte am Dienstagmorgen um kurz vor 07.00 Uhr auf der B 7 von Ifta kommend in Fahrtrichtung Rittmannshausen einem herabfallenden Ast nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte letztlich mit diesem. Der Schaden beläuft sich hier auf 800 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell