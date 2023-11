POL-ESW: Pressebericht 24.11.2023 -2

Polizei Eschwege

Pressebericht 24.11.2023

Polizei Eschwege

Baggerlöffel von Baustelle geklaut; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben von einer Baustelle in der Straße "Dietenacker" in Eschwege einen Baggerlöffel (sog. Grabenraumlöffel) im Wert von 800 Euro geklaut. Begangen wurde der Diebstahl zwischen Dienstag 16.00 Uhr und Freitag 09.00 Uhr. Hinweise an die Polizei Eschwege unter 05651/925-0.

Auf glatter Fahrbahn ins Rutschen gekommen

Ein 44-jähriger Autofahrer aus Niedenstein ist am Freitagmorgen gegen 09.37 Uhr vom Schwalbental (Meißner) kommend aufgrund seiner mangelhaften Bereifung (keine Winterreifen) auf der winterglatten Fahrbahn der L 3241 ins Rutschen gekommen. In Fahrtrichtung Vockerode verlor der Fahrer die Kontrolle, geriet ins Rutschen, drehte sich mit seinem Fahrzeug und kam in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab. Dabei entstand Sachschaden am Pkw des Mannes und einem Verkehrszeichen. Die Schäden sind noch nicht beziffert.

Geparktes Auto beim Abbiegen beschädigt; Schaden 5500 Euro

Ein 36-Jähriger aus Rodeberg (UH-Kreis) hat am Freitagmorgen gegen 10.30 Uhr beim Abbiegen mit einem Lkw samt Anhänger ein geparktes Auto beschädigt. Der 36-Jährige war in Bad Sooden-Allendorf von der Straße "Langer Weg" nach links in den Huhngraben eingebogen. Dazu hatte er aber zu weit nach rechts ausgeholt und war dann mit seiner vorderen rechtsseitigen Einstiegshilfe mit einem geparkten VW Golf auf einem Parkstreifen kollidiert, an dem ein Schaden von 5000 Euro entstand. Am Fahrzeug des Verursachers entstand ein Schaden von 500 Euro.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Im Hagenweg in NEB-Marzhausen ist durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer eine Beschädigung an einer Hecke und einer Grundstücksmauer verursacht worden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Der Vorfall ereignete sich mutmaßlich am Donnerstag zwischen 15.00 Uhr und 18.30 Uhr. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

