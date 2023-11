Polizei Eschwege

POL-ESW: Polizei sucht Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung

Eschwege (ots)

Die Polizei in Eschwege hat Ermittlungen wegen einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern aufgenommen, die sich am frühen Mittwochabend in Wanfried ereignet hat. Die genauen Umstände sind etwas diffus, daher erhoffen sich die Beamten erhellende Hinweise von möglichen Zeugen des Vorfalls.

Wie die Beamten der Eschweger Polizei berichten, kam es am gestrigen Mittwoch zu einem Vorfall, wonach gegen 17.30 Uhr ein 53-Jähriger aus Eschwege und ein 63-Jähriger aus Wanfried aneinandergerieten. Der 63-Jährige hatte sich zuvor offenbar von dem 53-Jährigen mit einem Taxi von Eschwege nach Wanfried fahren lassen. In der Schlagdstraße, nahe der Einmündung zur Kirchstraße, soll es dann zwischen den Männern zu Zahlungsunstimmigkeiten gekommen sein. Diese mündeten schließlich in der besagten körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher der zu diesem Zeitpunkt stark alkoholisierte 63-Jährige auch verletzt wurde. Die Darstellung der Vorkommnisse durch die beiden Beteiligten weichen stark voneinander ab, so dass Zeugen des Vorfalls gebeten werden sich mit der Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 in Verbindung zu setzen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

