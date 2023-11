Polizei Eschwege

POL-ESW: Pkws stoßen frontal zusammen

Eschwege (ots)

Um 07:44 Uhr befuhr heute Morgen eine 54-Jährige aus der Gemeinde Meißner mit ihrem Pkw die K 40 von Wolfterode kommend in Richtung Berkatal. Ihr entgegen kam ein Pkw, der von einem 22-Jährigen aus Großalmerode gefahren wurde. Dieser geriet in einer Rechtskurve mit seinem Auto von der rechten Fahrspur ab und dadurch auf die Gegenfahrspur. Dort kam es dann zum frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei beide Fahrzeuginsassen schwer verletzt wurden. Beide Beteiligten wurden nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte in das Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden (Totalschaden), der auf ca. 40.000 EUR geschätzt wird. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Straßenmeisterei Meißner wurde zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe verständigt.

Pressestelle der PD Werra-Meißner, KHK Künstler

