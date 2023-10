POL-WES: Xanten - Einbruch in Firmengebäude

Voerde (ots) - Unbekannte Täter haben in der Straße Waymannskath mehrere Autos beschädigt. Ein 61-jähriger Mann war von seinen Nachbarn auf Kratzer an seinen brauen Nissan angesprochen worden. Vier weitere Autos in der Straße sind ebenfalls beschädigt worden. Am Sonntag erstatteten die Betroffenen Anzeige bei der Polizei. Die Unbekannten müssen in der Zeit ...

mehr