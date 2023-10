Schermbeck (ots) - Unbekannte Täter haben alle Scheiben eines Mini-Baggers eingeschlagen. Das Arbeitsgerät war am Straßenrand an der Ecke Postweg/Straatmannsweg abgestellt. Die Täter haben in der Zeit von Donnerstag (12.10., 19.30 Uhr) bis Freitag (13.10. 08.00 Uhr) den Bagger beschädigt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde ...

