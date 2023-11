Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 21.11.23

Wildunfall

Um 19:38 Uhr befuhr am gestrigen Montagabend ein 28-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit seinem Pkw die L 3424 zwischen Langenhain und Eschwege. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das dabei tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand geringer Sachschaden von ca. 100 EUR.

Unfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich heute Morgen in der Waldisstraße in Bad Sooden-Allendorf. Um 07:25 Uhr wurde der Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten VW Up angefahren und beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise auf den Verursacher: 05652/9279430.

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Um 15:50 Uhr wurde gestern Nachmittag eine 44-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw in der Niederhoner Straße in Eschwege angehalten und kontrolliert. Wie sich herausstellte war sie unter dem Einfluss berauschender Mittel unterwegs, was ein durchgeführter Test, der positiv aus THC verlief, bestätigte. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme angeordnet.

Versuchter Einbruch

Zwischen dem 15.11.23 und dem 19.11.23, 11:30 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Mauerstraße in Eschwege einzubrechen. Aufgrund der vorgefundenen Spuren wurde versucht eine Tür zum Haus aufzuhebeln, was jedoch misslang. Es blieb daher beim Sachschaden von ca. 100 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen 14:30 Uhr und 14:50 Uhr wurde gestern Nachmittag auf dem Gelände des Edeka-Marktes in Reichensachsen ein Pkw Mazda beschädigt. Unbekannte zerkratzten das Auto, wodurch ein Sachschaden von ca. 300 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Um 17:50 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 65-Jähriger aus Großalmerode mit einem Pkw die L 3238 zwischen Velmeden und Laudenbach. Ihm entgegen kam ein Pkw, der zu weit über die Fahrbahnmitte und dadurch gegen den linken Außenspiegel fuhr. Der Außenspiegel wurde dadurch abgerissen, wodurch ein Sachschaden von ca. 300 EUR an dem Pkw des 65-Jährigen entstand. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Hinweise: 05602/93930.

