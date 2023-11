Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 20.11.2023

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Vorfahrt genommen; Schaden 8000 Euro

Eine 55-jährige Autofahrerin aus Lindewerra hat am Montagmorgen gegen 07.35 Uhr am Weidenhäuser Kreuz einen Verkehrsunfall mit insgesamt 8000 Euro Sachschaden verursacht. Die Frau war von der B 27 kommend über den Zubringer gefahren und wollte dann nach links auf die B 249 in Richtung Eschwege einbiegen. Hierbei missachtete sie laut Unfallbericht das dortige STOP-Zeichen und nahm einer 25-jährigen Autofahrerin aus Wehretal die Vorfahrt. Beide Pkw wurden mit je 4000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen und mussten zudem abgeschleppt werden.

17-Jähriger stürzt mit Leichtkraftrad

Ein 17-Jähriger aus Wehretal ist am Sonntagabend mit seinem Leichtkraftrad zu Fall gekommen und hat sich dabei Verletzungen zugezogen. Der junge Fahrer war gegen 21.15 Uhr auf der Bundesstraße B 7 von Bischhausen in Richtung Waldkappel unterwegs. Vor dem Verkehrskreisel BAB 44/Abfahrt Waldkappel verlor der 17-Jährige auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Zweirad, geriet ins Schleudern und kam letztlich zu Fall. Dabei zog sich der Fahrer Verletzungen zu, zu deren Behandlung er in ein Krankenhaus gebracht wurde. An dem Leichtkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von 350 Euro.

Verkehrsunfallflucht (1)

Die Polizei in Eschwege ermittelt gegen einen 19-jährigen Autofahrer aus Eschwege, der am Sonntagabend in Bad Sooden-Allendorf einen schwarze Audi A 5 beschädigt haben soll. Der Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Ackerstraße. Hier soll der 19-Jährige beim Ausparken an dem Audi einen Schaden am hinteren Stoßfänger in Höhe von 500 Euro verursacht haben und anschließend davongefahren sein. Der verursachende Fahrer konnte durch die Beamten zeitnah ermittelt werden. An dessen Fahrzeug war ebenfalls ein Schaden am hinteren Stoßfänger in Höhe von 200 Euro feststellbar.

Verkehrsunfallflucht (2); Polizei sucht Zeugen

Zur Anzeige gebracht wurde am Sonntag auch eine Verkehrsunfallflucht, die sich im Laufe der letzten Woche zwischen Montag und Sonntag (genauer Zeitraum n.b.), mutmaßlich aber am Montag oder Dienstag, in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege ereignet hat. Beschädigt wurde hier ein geparkter grauer Mercedes Benz (Modell AMG) an der rechten Fahrzeugseite bzw. am Kotflügel. Der Schaden beläuft sich auf 800 Euro. Die Art der Beschädigung deutet auf eine Kollision mit Fahrrad hin. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Wildunfall (1)

Eine 19-jährige Autofahrerin aus Sontra ist am Sonntagabend um 21.55 Uhr mit einem Wildschwein zusammengestoßen, als sie auf der B 452 von Eschwege in Richtung Reichensachsen unterwegs war. Das Tier hatte in Höhe "Domäne Vogelsburg" unvermittelt die Fahrbahn überquert und war nach der Kollision einfach weitergelaufen. Der Schaden am Auto beträgt 400 Euro.

Wildunfall (2)

Um kurz nach 08.00 Uhr am Montagmorgen ist ein 33-Jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Reh zusammengestoßen. Der Mann war auf der L 3241 von Abterode in Richtung Eschwege unterwegs, als er ca. 600 Meter vor dem Abzweig nach Wellingerode mit dem Wildtier zusammenstieß. Das Reh war später nicht mehr auffindbar, der Schaden am Auto wird mit 1000 Euro angegeben.

Parkrempler; Schaden 1500Euro

Auf dem Gelände einer Tankstelle in der Soodener Straße in Eltmannshausen kam es am Sonntagnachmittag zu einem Parkrempler. Gegen 15.45 Uhr verursachte ein 58-jähriger Autofahrer aus Volkerode beim Einparken in eine Parklücke an seinem eigenen Wagen einen Schaden von 1000 Euro. Dazu kommt ein Schaden von 500 Euro am Auto eines 59-Jährigen aus Hildesheim.

Autofahrer unter Drogen

Am Sonntagmittag haben Beamten der Polizei Eschwege gegen 13.45 Uhr einen 22-jährigen Autofahrer in der Sudetenlandstraße zur Verkehrskontrolle angehalten. Wie die Beamten feststellten, stand der aus dem Landkreis Gifhorn stammende Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (Cannabis) und musste sich aufgrund dessen u.a. einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den Mann wird nun wegen der Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmittel, sowie wegen des Besitzes und Erwerbs von Drogen ermittelt.

Polizei Sontra

Kennzeichendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

In Herleshausen-Wommen haben Unbekannte von einem braunen Renault Modus die beiden amtlichen Kennzeichen ESW-KM 94 im Wert von insgesamt 60 Euro geklaut. Der Diebstahl ereignete sich am Sonntagabend gegen 21.40 Uhr in der Straße "Unterer Lerchberg", wo das Auto am Fahrbahnrand geparkt stand. Zeugen beobachteten zur Tatzeit zwei schwarz gekleidete, ca. 30 Jahre alte männliche Personen (mitteleuropäischer Phänotyp; deutsches Sprachmuster) in der Nähe des Fahrzeugs, die mutmaßlich für den Diebstahl in Betracht kommen. Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

