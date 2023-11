Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 17.11.23

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfälle beim Ein- und Ausparken

Um 20:05 Uhr touchierte gestern Abend ein 28-Jähriger Eschweger beim Ausparken mit seinem Pkw auf dem Parkplatzgelände des McZ in Grebendorf einen dort geparkten VW Passat. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

Ebenfalls ca. 2000 EUR Sachschaden entstanden gestern Nachmittag bei einem Unfall in der Netergasse in Eschwege. Gegen 17:05 Uhr beabsichtigte eine 24-Jährige aus Effelder mit ihrem Pkw dort einzuparken. Dabei beschädigte sie einen dort geparkten Pkw Audi.

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Um 12:24 Uhr wurde gestern Mittag ein 26-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln das Auto fuhr (THC), so dass eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt wurde. Da er zudem nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte und er an dem Auto Kennzeichen angebracht hatte, die für ein anderes Fahrzeug ausgesehen waren, werden diesbezüglich weitere Strafverfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung

In der Straße "Am Bahnhof" in Eschwege, vor der dortigen Tennisanlage, wurde zwischen dem 15.11.23, 19:00 Uhr und dem 16.11.23, 14:00 Uhr ein Pkw VW Kombi durch Unbekannte beschädigt. Der Pkw wurde im Bereich des Kofferraumes zerkratzt. Ebenso wurde die rechte Rückleuchte zerkratzt, wodurch diese zersprang. Sachschaden: ca. 400 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Unfall beim Ausparken

Auf dem Parkplatzgelände des Edeka-Getränkemarkts in der Burhaver Straße in Sontra kam es gestern Mittag zum Zusammenstoß zweier Pkws, die gleichzeitig rückwärts ausparkten. Beteiligt waren eine 36-Jährige und eine 70-Jährige, beide aus Sontra. Der Sachschaden wurde mit ca. 1000 EUR angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung

Angezeigt wurde eine Sachbeschädigung in der Kasseler Straße in Großalmerode. Dort wurde bereits am 15.11.23, zwischen 07:00 Uhr und 11:00 Uhr, die Außenwand einer Garage sowie die Hauswand mit roter Farbe besprüht. Der Schaden wird mit ca. 800 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Diebstahl von Kennzeichen

Auf dem Parkplatz der orthopädischen Klinik, Am Mühlenberg in Hessisch Lichtenau wurden von einem Pkw die beiden amtlichen Kennzeichen "ESW-SB 101" entwendet. Die Tat ereignete sich am gestrigen Donnerstag, zwischen 05:50 Uhr und 14:00 Uhr. Schaden: 60 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Um 05:43 Uhr ereignete sich heute früh eine Unfallflucht in der Straße "Hinter den Höfen" in Witzenhausen. Ein dort am Fahrbahnrand geparkter VW Passat wurde vermutlich beim Vorbeifahren im Bereich des Außenspiegels angefahren, der dadurch komplett zerstört wurde. Sachschaden: ca. 1000 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle der PD Werra-Meißner, KHK Künstler

