Polizei Eschwege

POL-ESW: Vorfahrt missachtet

Eschwege (ots)

Um 07:10 Uhr befuhr heute Morgen ein 51-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Pkw in Bad Sooden-Allendorf die Straße "Auf dem Steineckel" von der Werrastraße kommend in Richtung B 27. Im dortigen Einmündungsbereich (Shell-Tankstelle) bog der 51-Jährige nach rechts in Richtung Eschwege auf die Bundesstraße ein. Dabei übersah er den vorfahrtberechtigten Pkw, der auf der Bundesstraße in Richtung Eschwege unterwegs war. Dieser wurde von einer 49-Jährigen aus Kassel gefahren. Trotz einer Vollbremsung konnte diese den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge nicht mehr verhindern.

Der 51-Jährige blieb unverletzt, die 49-Jährige wurde durch den Aufprall verletzt und zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Aufgrund des Unfalls musste die B 27 in diesem Streckenabschnitt ab 07:40 Uhr voll gesperrt werden und war ab 08:10 Uhr wieder einseitig, ab 09:08 Uhr wieder komplett für den Verkehr frei gegeben.

Der Sachschaden wird mit insgesamt ca. 15.000 EUR angegeben.

Pressestelle der PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell