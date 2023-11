POL-ESW: Pressebericht 20.11.2023 -2

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Von Zeugen gemeldet wurde eine Unfallflucht, die sich am Montag um 11.18 Uhr in der Boynerburger Straße in Eschwege ereignet hat. Zur besagten Zeit wurde bei einem geparkten grauen Peugeot Expert der linke Außenspiegel abgefahren. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Als verursachendes Fahrzeug wurde ein in Richtung Gartenstraße fahrender Lkw beobachtet, zu dem aktuell aber keine weitere Beschreibung vorliegt. Es werden daher weitere Zeugen des Vorfalls gesucht. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Parkplatzrempler; Schaden 2000 Euro

Auf dem Kauflandparkplatz in der Thüringer Straße in Eschwege sind gegen 10.00 Uhr am Montagmorgen beim Ein- bzw. Ausparken ein 59-jähriger aus Wolpertshausen (LK Schwäbisch Hall) und ein 72-Jähriger aus Erfurt mit ihren Pkw kollidiert. Beide Autos wurden dabei mit je 1000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

