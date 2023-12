POL-CUX: Meldungen der Polizei Schiffdorf

Cuxhaven (ots) - Landkreis Cuxhaven. Am gestrigen Donnerstag (07.12.2023) und in der Nacht zum heutigen Freitag durften mehrere Verkehrsteilnehmende ihre Fahrt nach einer Verkehrskontrolle nicht fortsetzen. Gegen 09:00 Uhr wurde ein 39-jähriger Mann mit seinem PKW in der Straße An der Baumrönne in Cuxhaven kontrolliert. Bei der Kontrolle wurden Anzeichen einer ...

mehr