Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht auf der BAB27 - LKW Fahrer flüchtet trotz mehrerer Signale des Geschädigten

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. Am gestrigen Montag (11.12.2023) ereignete sich auf der BAB27 vor der Anschlussstelle Stotel in Fahrtrichtung Cuxhaven eine Verkehrsunfallflucht. Ein 68-jähriger Lkw-Fahrer befuhr die BAB27 aufgrund einer Sperrung des Hauptfahrstreifens auf dem Überholfahrstreifen. Circa 07:20 Uhr fuhr über den Hauptfahrstreifen ein anderer Lkw mit Anhänger rechts an dem Lkw des 68-Jährigen vorbei und scherte anschließend vor diesem nach links auf den Überholfahrstreifen ein. Hierbei touchierte er den dort fahrenden Lkw des 68-jährigen und verursachte Sachschaden am Fahrzeug. Obwohl der Fahrer anschließend versuchte durch geben von Licht- und Hupsignalen auf den entstandenen Schaden aufmerksam zu machen, setzte der unbekannte Fahrzeugführer des anderen Lkw die Fahrt fort. Vermutlich soll sich um LKW mit Anhänger in komplett gelber Farbe gehandelt haben. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell