Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Innenminister Christian Pegel lobt Ermittlungserfolg der Polizei bei Serie von Tankstellenüberfällen

Schwerin (ots)

Landesinnenminister Christian Pegel erklärt zur gestrigen vorläufigen Festnahme eines Verdächtigen im Zusammenhang mit einer Reihe von Tankstellenüberfallen:

"Ich danke dem versierten und zum schnellen Erfolg führenden Handeln der Ermittlerinnen und Ermittlern in die-sem Fall. Die intensiven kriminalpolizeilichen Maßnahmen führten unsere engagierten Polizeibeamtinnen und Beamten zu einem Tatverdächtigen. Dies ist ein tolles Beispiel für die hervorragende Arbeit, die durch unsere Landespolizei auch in schwierigen und vielschichtigen Sachverhalten geleistet wird. Diese Serie von Raubüberfällen hat viele Bürgerinnen und Bürger in unserem Land beunruhigt - und vor allem für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vieler Tankstellen in MV, die möglicherweise mit Angst ihre Arbeit ausgeübt haben, sorgt dieser Ermittlungserfolg für Aufatmen."

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der 28-Jährige im Verdacht steht, insgesamt acht Raubüberfälle auf Tankstellen begangen zu haben (siehe Polizeimeldung Nr. 5671883) https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=197271&processor=processor.sa.pressemitteilung.

Original-Content von: Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell