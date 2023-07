Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Pkw überschlug sich

Haren (ots)

Am Dienstagabend kam es auf der Straße Haar in Haren zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 19-Jähriger war gegen 22.40 Uhr in seinem Ford in Richtung Lindloh unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und überschlug sich. Der Ford kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5560 Euro.

