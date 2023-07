POL-EL: Twist - Zeugen gesucht

Neuenhaus (ots) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitag und Montag in eine Schule an der Straße Am Mühlengraben in Neuenhaus eingebrochen. Sie beschädigten ein Fenster und gelangten so in die Räume, die sie anschließend durchsuchten. Zudem beschmierten die Täter diverse Tische, Tafeln, Mülleimer und Wände mit Farbe. Beute machten sie ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Die Höhe des Sachschadens steht ...

mehr