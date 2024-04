Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zeugen verhindern Fahrraddiebstahl

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwoch (10. April) versuchte ein 14-Jähriger in Sankt Augustin ein hochwertiges Fahrrad aus einem Geschäft zu stehlen. Zeugen konnten den Diebstahl durch beherztes Eingreifen verhindern. Gegen 18:00 Uhr hielt sich der in Oldenburg gemeldete Jugendliche in einem Fahrradfachgeschäft an der Einsteinstraße im Ortsteil Menden auf. Als er versuchte, mit einem der zum Verkauf stehenden Räder den Kassenbereich in Richtung Ausgang zu passieren, rempelte er eine dort stehende Kundin an. Der 14-Jährige versuchte weiter, mit dem Mountainbike zum Ausgang zu kommen. Daran hinderten ihn Kunden und Mitarbeiter des Geschäfts, die den Jungen bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizei festhielten. Der Polizei gegenüber gab sich der mutmaßliche Fahrraddieb sehr wortkarg, räumte aber ein, dass er das Zweirad im Wert von über 4.000 Euro habe entwenden wollen. Da die Personalien vor Ort nicht zweifelsfrei bestimmt werden konnten, wurde der junge Mann zur Identitätsfeststellung und zur weiteren Sachverhaltsklärung zu einer nahegelegenen Polizeidienststelle gebracht. Dort stellte sich heraus, dass nach dem 14-Jährigen gefahndet wurde, da er von einer Jugendhilfeeinrichtung in Oldenburg abgängig war. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Jugendamt übergeben. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls. (Uhl)

