POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Kreuzungsunfall fordert 8000 Euro Schaden

Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Rund 8000 Euro Sachschaden an einem Smart und an einem Seat hat ein Verkehrsunfall gefordert, der am Mittwochmorgen an der Kreuzung der Spitalstraße mit der Moltkestraße passiert ist. Eine 38-Jährige Frau fuhr gegen 07.40 Uhr mit einem Seat Leon auf der Moltkestraße auf die Kreuzung mit der Spitalstraße zu. Dort näherte sich von rechts auf der Spitalstraße eine 55-Jährige mit einem Smart. Die Seat-Fahrerin konnte aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse nicht mehr rechtzeitig anhalten und stieß mit dem Smart zusammen. Personen wurden nicht verletzt.

