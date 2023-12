Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Beim Wenden mit einem Sattelzug-Lastwagen Auto übersehen - 10.000 Euro Schaden

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden an einem Ford Mustang ist die Bilanz eines Unfalls, der am Dienstagnachmittag beim Wenden eines Sattelzuglastwagens an der Abzweigung der Bundesstraße 14 und der Straße Obere Wiesen passiert ist. Gegen 13.45 Uhr fuhr ein 36-Jähriger mit einem Sattelzug-Lastwagen von Balgheim kommend auf der B 14 in Richtung Spaichingen. An der Abzweigung Obere Wiesen wollte der Sattelzug-Fahrer aufgrund der folgenden Baustellensperrung Richtung Stadtmitte wenden. Hierbei kam es zur Kollision zwischen dem Sattelauflieger und einem Ford Mustang, dessen 46-jähriger Fahrer hinter dem wendenden Lastwagen wartete. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

