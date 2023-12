Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, Zollhaus, Schwarzwald-Baar-Kreis) Feuerwehreinsatz bei einem Automobilzulieferer

Blumberg, Zollhaus, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einem Einsatz der Blumberger Feuerwehr ist es am frühen Mittwochmorgen, gegen 03.40 Uhr, bei einem Automobilzulieferer in Blumberg-Zollhaus gekommen. Dort geriet während den Metall-Produktionsarbeiten der Abzug eines Härteofens in Brand. Nach der Alarmierung rückten die Abteilungen Blumberg und Hondingen mit mehreren Fahrzeugen zu dem Unternehmen aus und löschten den Brand. Personen kamen nicht zu Schaden. Inwieweit an der Abzugsanlage ein Sachschaden entstanden ist, steht noch nicht fest.

