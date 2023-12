Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis) Taxi kommt auf Gegenfahrbahn und stößt mit Lastwagen zusammen - Zwei Verletzte (05.12.2023)

Vöhrenbach (ots)

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagmorgen auf der Donaueschinger Straße ereignet hat. Ein 70-jähriger Taxifahrer geriet mit einem Mercedes Vito auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lastwagen eines 51-Jährigen. Sowohl der 70-Jährige, als auch eine 85 Jahre alte Beifahrerin im Taxi brachten Rettungswagen zur Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus. Um den nicht mehr fahrbereiten Vito, an dem Blechschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst. An dem Laster entstand ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die Feuerwehr Vöhrenbach unterstützte mit vier Fahrzeugen und 16 Mann an der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme war eine Vollsperrung der Straße erforderlich.

