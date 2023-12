Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrer bei Unfall auf der Schwenninger Straße verletzt (05.12.2023)

Villingen-Schweningen (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Schwenninger Straße am Dienstagmorgen verletzt worden. Ein 50-jähriger Renault-Fahrer bog von der Bundesstraße 33 kommend nach links auf die Schwenninger Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf dem Radschutzstreifen der Schwenninger Straße fahrenden 51-Jährigen. Der Mann stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

