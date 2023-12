Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto angefahren und geflüchtet (04.12.2023)

Dauchingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein unbekannter Autofahrer am Montagnachmittag gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Pfeilstraße. Ein Unbekannter stieß gegen einen abgestellten Mitsubishi Space Star und beschädigte diesen vorne links. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern. Hinweise zu ihm nimmt die Polizei in Schwenningen unter der Telefonnummer 07720 8500-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell