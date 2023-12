Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auf dem Benediktinerring Ecke Mönchweilerstraße abgestellten VW T-Cross angefahren und anschließend geflüchtet - Polizei sucht Unfallzeugen

VS-Villingen (ots)

Ein Unbekannter ist am späten Dienstagnachmittag, etwa in der Zeit zwischen 16.15 Uhr und 16.45 Uhr, auf dem Benediktinerring Ecke Mönchweilerstraße mit einem weißen BMW vermutlich beim Ausparken gegen einen dort am Fahrbahnrand abgestellten blauen VW T-Cross gefahren. Ohne sich um den am T-Cross angerichteten Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher mit dem BMW davon. Die Polizei Villingen, Tel.: 07721 601-0, hat Ermittlungen gegen den noch unbekannten BMW-Fahrer eingeleitet und sucht nun Unfallzeugen.

