POL-WAF: Kreis Warendorf. Kriminalrat Päßler übernimmt Leitung der Direktion Kriminalität

"Herzlich Willkommen in der Kreispolizeibehörde Warendorf", so Landrat Dr. Olaf Gericke bei der Begrüßung von Kriminalrat Timo Päßler im Führungskreis. "Für Ihre neue Aufgabe wünschen ich Ihnen viel Erfolg. Sie können sich der Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Behörde sicher sein, die sich täglich für die Sicherheit der Menschen in unserem Kreis einsetzen."

"Ich freue mich sehr auf die anspruchsvolle Aufgabe als Leiter der Direktion Kriminalität und trage meinen Teil gerne dazu bei, damit der Kreis Warendorf weiterhin als einen der sichersten im Land gilt", so Timo Päßler, der sich beim Behördenleiter für die herzliche Aufnahme in den Führungskreis der Polizei bedankte.

Der 39-Jährige ist seit zwanzig Jahren Polizist und wohnt im Kreis Coesfeld. Nach seinem Studium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW in Münster ging es für ihn zum Polizeipräsidium Dortmund. 2013 wechselte Timo Päßler zum Polizeipräsidium Münster in die Kriminalwache. Von 2017 bis 2019 war der Kriminalist beim Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten. Hier bildete er Polizistinnen und Polizisten fort, die Aufgaben in der Kriminalitätsbekämpfung übernommen haben. 2019 bestand der 39-Jährige das Auswahlverfahren für den höheren Dienst und durchlief in den letzten vier Jahren die Ausbildung, um nun seine Erstverwendung im Kreis Warendorf anzutreten. Der Kriminalrat steht an der Spitze der Direktion Kriminalität in der über 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in fünf Kriminalkommissariaten Dienst versehen.

