Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Brand einer Lagerhalle - Zeugen gesucht

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am späten Samstagabend ist eine Lagerhalle an der Poststraße in Kaldenkirchen bei einem Feuer fast vollständig vernichtet worden. Ein Zeuge hatte den Brand, der sich schnell ausbreitete, gegen 22.40 Uhr bemerkt und Feuerwehr und Polizei alarmiert.

Nach den ersten Ermittlungen schließt die Polizei Brandstiftung nicht aus. Ein hinzugezogener Brandsachverständiger soll den Brandort zeitnah in Augenschein nehmen, dann werden weitere Ergebnisse erwartet. Zeugen, die am Samstagabend, vielleicht auch einige Zeit vor dem Ausbruch des Brandes, in der Nacht während der Löscharbeiten oder auch am Morgen nach dem Brand verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02162/377-0 beim Kriminalkommissariat 1 zu melden. /hei (801).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell