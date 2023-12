Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften nach vermeintlichem Gasaustritt an einem Produktionsgebäude am Aesculap-Platz

Tuttlingen (ots)

Am Dienstagabend ist es kurz nach 23 Uhr zu einem Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften nach einem gemeldeten Gasaustritt an einem Produktionsbau am Aesculap-Platz gekommen. Nach der Mitteilung rückte die Feuerwehr Tuttlingen mit fünf Fahrzeugen und 17 Mann sowie der Organisationsleiter des DRK mit einer Schnelleinsatzgruppe mit sieben Einsatzkräften sowie ein Rettungswagen vorsorglich zu dem vermeintlichen Gasaustritt aus. Zeitgleich wurden 18 Mitarbeitende des Unternehmens aus dem Gebäude evakuiert. Wie sich bei der Überprüfung herausstellte, war kein Gas ausgetreten. Die genaue Ursache des in dem Bau aufgetretenen unangenehmen Geruchs konnte bislang nicht ermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell